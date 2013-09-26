Іран готовий до переговорів з США на найвищому рівні

09:39, 26 вересня 2013
Світ
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Іран заявляє, що готовий провести зустріч на вищому рівні з США, передає агентство Франс Прес з посиланням на главу іранського МЗС Мохаммада Джавада Заріфа.

Між двома країнами зберігається конфлікт через іранську ядерну програму / Фото: presstv.ir

Раніше Білий дім заявляв, що американська сторона запропонувала іранцям неформальну зустріч президентів Ірану та США Хасана Роухані і Барака Обами на полях Генасамблеї ООН, але отримала відмову. Між двома країнами зберігається конфлікт через іранську ядерну програму, передає РІА Новости.

Дипломатичні відносини між Вашингтоном і Тегераном були розірвані 7 квітня 1980 після перемоги у країні Ісламської революції. З кінця 1979 року лідери двох країн не брали участь у спільних заходах.

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