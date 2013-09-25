Президент Ірану: ядерній зброї немає місця у військовій доктрині країни

"Ядерній зброї немає місця у військовій доктрині Ірану. Іран не представляє зовсім ніякої загрози ні для регіону, ні для світу", - сказав він.

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Роухані також заявив про готовність Тегерана до переговорів щодо ядерної програми у чітко встановлені терміни.

19 вересня Президент США Барак Обама заявив, що США готові допустити ядерну програму Ірану, якщо офіційний Тегеран зможе довести її мирну спрямованість.

США, ряд інших країн Заходу та Ізраїль підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран заявляє, що його атомна програма спрямована виключно на задоволення мирних потреб країни в електроенергії.

В даний час відносно Ірану діють чотири санкційні резолюції Ради безпеки ООН, прийняті в односторонньому порядку низкою країн та організацій, що вимагають від Ірану забезпечити повну прозорість ядерної програми і довести її виключно мирну спрямованість.

За матеріалами: "Газета.ру" і РІА Новости