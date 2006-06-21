”Аль-Каїда” вирішила убити викрадених росіян

Угрупування "Меджліс-шура моджахедів" (Mujahеdeen Shura Council), яке узяло на себе відповідальність за викрадання чотирьох співробітників російського посольства в Іраку, після закінчення терміну ультиматуму оголосило, що збирається убити викрадених дипломатів. Нагадаємо, бойовики давали Москві 48 годин, щоб вивести війська з Чечні і випустити всіх "наших сестер і братів з російських в`язниць", але так і не дочекалися відповіді.

Четверо дипломатів викрали в Багдаді у суботу 3 червня, ще один співробітник російського посольства був убитий. Як вважають експерти, напад ретельно був спланований. Позашляховик Chevrolet Suburban потрапив в засідку в багдадському районі Ель-Мансур, всього в 400 метрах від посольства РФ. За свідченням очевидців, близько двох годин дня росіяни зупинилися на узбіччі, збираючись купити щось з продуктів в найближчій лавці. У цей момент машину з дипломатичними номерами блокували мікроавтобус і легкова машина, марки яких свідки роздивитися не встигли. Нападаючі відкрили вогонь з автоматичної зброї. У наступну хвилину бойовики схопили четверо пасажирів Chevrolet - третього секретаря посольства Федора Зайцева, а також співробітників дипмісії Ріната Агліуліна, Анатолія Смірнова і Олега Федосєєва, заштовхали їх в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямі. На місці нападу залишився лише поранений охоронець Віталій Тітов. Незабаром він помер.

newsru