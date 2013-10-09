11 жовтня ( п'ятниця ) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл « ФІНАНСОВЕ МАЙБУТНЄ США»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення :

1. Аналіз поточної фінансової ситуації в США і її витоків.

2 . Соціальна політика в США як чинник кризи.

3 . Що далі : вихід з рецесії або дефолт?

4 . Що чекає на українську гривню у світлі можливого дефолту США ?

5 . Який вплив матиме фінансова ситуація в США на світову і українську економіку?

Учасники круглого столу:

1 . ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

2 . СЕРГІЙ ЯРЕМЕНКО , екс - заступник голови Нацбанку України

3 . ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО - віце -президент Інституту Горшеніна

4 . ІГОР УМАНСЬКИЙ, екс -в.о . міністра фінансів України

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ : (044) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково. АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)