Луценко не повернеться до в'язниці - адвокат

Указ президента Віктора Януковича про помилування Юрія Луценко не буде оскаржено, каже адвокат самого Луценка.

Позов, поданий донецьким адвокатом Володимиром Оленцевичем про перегляд помилування Луценко, повинні відкликати, оскільки він суперечить закону. Про це в коментарі «Сегодня» заявив один з адвокатів Юрія Луценка Олексій Баганець.

«Я вважаю такий позов необгрунтованим. За кодексом, оскаржити помилування можна лише в тому випадку, коли дане рішення порушує чиїсь права і свободи, цей указ президента не порушує нічиїх прав, і вже тим більше свобод. Це індивідуальний правовий акт, право оскаржити який має лише людина, що безпосередньо має відношення до справи, як наприклад потерпілий або сам обвинувачений. Даний адвокат - Володимир Оленцевич - не має відношення до рішення про помилування», - заявив Баганець.

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Крім цього, адвокат Луценко додав, що скасовувати такі накази може лише сам президент, а позов має виключно політичний підтекст.

«Також не варто забувати, акт про помилування - право президента, як гаранта Конституції, і ніякими законами не регулюється. Тільки сам президент і має право його скасувати. З цього випливає, що позов про визнання незаконним і скасування указу Віктора Федоровича про помилування Юрія Луценка - має виключно політичний підтекст. Я вважаю, що за законом Вищий адміністративний суд Києва має відкликати позов», - запевнив Олексій Баганець.

Нагадаємо, 7 жовтня Вищий адміністративний суд Києва прийняв на розгляд позов донецького адвоката Володимира Оленцевича про перегляд указу президента про помилування Юрія Луценка.