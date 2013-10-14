Вищий спецсуд відхилив повторну заяву Тимошенко про перегляд вироку у "газовій справі"

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ повернув екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко її повторну заяву про скасування вироку у «газовій справі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого спецсуду.

«14 жовтня суддя-доповідач Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, перевіривши заяву Тимошенко Юлії Володимирівни про перегляд Верховним судом України вироку Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року, прийняв рішення про повернення Тимошенко Ю.В. цієї заяви, про що було винесено відповідну постанову», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, таке рішення прийнято на підставі п. 4 ч. 3 ст. 400-17 КПК України 1960 року, відповідно до якого заява про перегляд вироку Верховним судом України повертається заявнику у випадку, якщо є ухвала ВССУ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав.

Судом касаційної інстанції встановлено, що ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах ВССУ від 6 вересня 2013 року у допуску справи за заявою Тимошенко до провадження Верховного суду України було відмовлено, нагадали в прес-службі.

Водночас 9 жовтня Тимошенко повторно звернулась до ВССУ із заявою про перегляд Верховним судом України згаданого вироку місцевого суду щодо неї, посилаючись на аналогічні за змістом підстави. Тому відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 400-17 КПК України 1960 року було прийнято рішення про повернення заяви Тимошенко, йдеться в повідомленні Вищого спецсуду.

«Постанова набрала законної сили з моменту її винесення та оскарженню не підлягає», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, захист Тимошенко 9 жовтня повторно подав до Вищого спеціалізованого суду заяву про перегляд у Верховному суді вироку в газовій справі, винесеному екс-прем'єру.