Єхануров розповів, чому відмовився від посади спікера

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ після створення помаранчевої коаліції планує залишитись рядовим народним депутатом і не піде в уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, він завжди був прибічником широкої коаліції. “А якщо подивитися на погляди політичних сил, що входять до помаранчевої коаліції, вони є лівими або лівоцентристськими”, - сказав він. «Я думаю, що мої ліберальні погляди всім відомі, і рішення, які приймає уряд, вони свідчать про правоцентристську ідеологію. Важкувато зараз працювати в таких умовах, а якщо в коаліції, то треба працювати разом. Я буду як рядовий депутат працювати, так як треба», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на запитання, чому він відмовився від посади спікера, Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що це не відповідало його життєвим планам. Також він заперечив можливість того, що він піде працювати в уряд – «ні, звичайно».

Прогнозуючи, скільки працюватиме уряд на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Економіка увійшла в нормальний стан, тому можна проводити експерименти.