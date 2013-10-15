Медведєв дорікнув Азарову: Україні не цікава модернізація ГТС за участю Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведєв заявив на спільній з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим прес-конфереції, присвяченій підсумкам Десятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«З приводу модернізації ГТС — це питання для нас цікаве, якщо воно цікаве нашим українським друзям. У мене таке враження, що це питання не цікаве нашим українським партнерам», - сказав Медведєв, відповідаючи на питання про зацікавленість Російської Федерації в модернізації ГТС України.

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Він зазначив, що РФ кілька разів пропонувала Україні свої послуги щодо модернізації її газопроводів, можливі параметри такої співпраці та юридичні форми такої співпраці, але жодних рішень сторони досягти не змогли.

«З чого я роблю висновок, що ця тема - не найголовніша для наших партнерів, врешті-решт, це ваша ГТС, ви й вирішуйте - бути їй сучасною чи іржавіти», - сказав Медведєв. При цьому він зазначив, що Росія використовує альтернативні маршрути поставок газу, і в цьому немає нічого поганого.

У свою чергу прем'єр-міністр Азаров, коментуючи висловлювання Медведєва, «що ціна на газ прекрасна, і що Україна не зацікавлена в модернізації ГТС», сказав: «Я хочу сказати, що це не так, Дмитро Анатолійович не те мав на увазі». Після цього глави двох урядів розсміялися.

Як повідомляв УНІАН, за словами Президента України Віктора Януковича, Україна не виключає можливості передачі в оренду ГТС к рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.