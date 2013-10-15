РФ не вводитиме віз для України після підписання асоціації з ЄС - Медведєв
18:15, 15 жовтня 2013Політика
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Прем'єр-міністр Росії заявив, що тема візового режиму навіть не обговорюється.
РФ не планує візового режиму з Україною - Медведєв
Росія не розглядає питання запровадження віз для українців після підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив на прес-конференції в Калузі, присвяченій підсумкам 10-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.
Зокрема, відповідаючи на питання журналістів, чи упровадить Росія візи для українців після підписання Угоди про асоціацію, Медведєв сказав: «Щодо віз - ця тема не обговорюється. Сподіваюся, що цього не станеться».
Нагадаємо, раніше російський дипломат Глазьєв лякав Україну візовим режимом.
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