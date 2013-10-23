Фракція ПР може проголосувати за "в’язничні канікули" Тимошенко - депутат
Фракція Партії регіонів може проголосувати за законопроект народного депутата Сергія Міщенка щодо лікування засуджених за кордоном
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв'ю журналістам народний депутат від ПР, голова Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Володимир Макеєнко.
Він зазначив, що завтра о 8-й год. ранку відбудеться засідання фракції Партії регіонів. “Наскільки мені відомо по настроях, треба цей вузол розв'язувати і питання вирішувати. Скоріш за все, ми підтримаємо цей законопроект, але є дуже багато доповнень, дуже багато дискусійних питань”, - сказав «регіонал».
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При цьому він додав, що дивно чути від опозиції, що даний законопроект “не тою ручкою написаний чи не в тому місці”.
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що вважає неприйнятним законопроект позафракційного депутата Міщенка щодо лікування ув'язнених за кордоном.
За його словами, в цьому варіанті проекту “чітко передбачена норма, що фактично це відбування покарання за межами України, і при цьому всьому це відбування покарання за межами України не зараховується у загальний термін, який був визначений судом, а саме семирічне ув'язнення” екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.