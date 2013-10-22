Яценюк обурений законопроектом Міщенка

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вважає неприйнятним законопроект позафракційного депутата Сергія Міщенка щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в інтерв'ю журналістам.

За його словами, в цьому варіанті проекту “чітко передбачена норма, що фактично це відбування покарання за межами України і при цьому всьому це відбування покарання за межами України не зараховується у загальний термін, який був визначений судом, а саме семирічне ув'язнення” екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Яценюк наголосив: “Треба відверто казати, що це не варіант Міщенка, а це, напевно, варіант якоїсь Банкової (йдеться про Адміністрацію Президента — УНІАН)”.

“Якщо у вас є свій варіант, то вийдіть із цим варіантом, де стоїть підпис Януковича, де стоїть підпис місії Кокса-Квасневського, де стоїть підпис опозиції, де стоїть підпис більшості — тоді це варіант, а все інше це ігрища для того, щоб відтягнути час і, можливо, потім зіграти у гру, хто винен”, - сказав він.