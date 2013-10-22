У Раді з’явився ще один законопроект про лікування засуджених за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, законопроектом передбачено доповнити ст. 84 Кримінального кодексу України новими положеннями.

Пропонується, що «в разі неможливості отримання належного лікування і медичної допомоги в пенітенціарних закладах і установах охорони здоров'я України, особи, засуджені до позбавлення волі, мають право на лікування за кордоном».

Відповідно до законопроекту, рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, приймає суд, за умови, що така особа впродовж не менш як 365 днів безперервно проходила стаціонарне лікування в установі (установах) охорони здоров'я України за межами пенітенціарних закладів і таке лікування не призвело до повного одужання такої особи.

На тему: Яценюк обурений законопроектом Міщенка

Законопроектом передбачено, що підставами для рішення суду про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі є довідка установи охорони здоров’я України за межами пенітенціарної служби, в якій особа, засуджена до позбавлення волі, проходила стаціонарне лікування безперервно впродовж не менше 365 днів, про період перебування такої особи на стаціонарному лікуванні та письмова заява установи охорони здоров'я (клініки, госпіталю тощо) іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування.

Пропонується, що, приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, суд зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.