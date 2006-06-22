Через 15 хвилин після початку ВР пішла на перерву

Розпочавши роботу о 10:00 Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих в роки Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні парламенту Адам МАРТИНЮК зазначив, що “22 червня – це трагічна дата в нашій історії, але про неї необхідно пам’ятати, щоб нічого подібного не могло повторитися”.

Він зазначив, що “65 років тому український народ, як і всі інші народи колишнього СРСР стали проти “коричневої чуми”, і не дарма цю боротьбу називали священною”.

Як сказав А.МАРТИНЮК, у цій війні загинув кожен шостий українець. В лавах Радянської Армії було 35% українців, а територія України двічі ставала ареною нищівних боїв.

Він також підкреслив, що сьогодні в Україні проживає 3,5 млн. ветеранів війни і прирівняних до них осіб. Він висловив думку, що головним завданням нового парламенту і коаліції є поліпшення життя цієї категорії населення.

Після хвилини мовчання Адам Мартінюк запропонував представникам фракцій 1-хвилинні виступи.

Член фракції Регіони України Євген Кушнарьов, що взяв слово, звернувся до "помаранчевих" з вимогою продемонструвати коаліцію.

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив на , що зараз завершується збір підписів депутатів із фракції «Наша Україна» під коаліційною угодою, і, за його словами, через «декілька хвилин оголошення про коаліцію відбудеться».

Він від імені фракції попросив перерву на пів години.

Представник фракції Партії регіонів України Ярослав СУХИЙ запропонував не оголошувати перерви і працювати далі, оскільки необхідно розглянути питання щодо підготовки народного господарства до зимового періоду. Він також вимагав від «Нашої України», БЮТ та СПУ, щоб були продемонстровані документи про створення коаліції та підписи народних депутатів під угодою.

Я.СУХИЙ наполягав на тому, щоб сьогодні відбулося голосування за призначення керівництва парламенту.

Народний депутат Андрій ШКІЛЬ (фракція БЮТ) заявив, що ті, хто пропонують працювати без перерви, «можуть працювати навіть без відпустки». Він зазначив, що після остаточного оформлення документів про створення коаліції кожен бажаючий зможе їх побачити. За словами А.ШКІЛЯ, можна навіть зробити собі ксерокопію «і повісити на стінку».

У свою чергу лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО звернувся до представників «Нашої України», СПУ та БЮТ із закликом не називати коаліцію, яку вони створюють, демократичною. «Якщо вона складається із корупціонерів, то це не демократія», - підкреслив він. П.СИМОНЕНКО також наполягав, щоб сьогодні парламент розглядав питання про обрання керівництва ВР і голів комітетів.

Але перерва до 10.45 все ж була оголошена головуючим.