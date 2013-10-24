У США хлопчика розстріляли поліцейські через іграшковий автомат

У місті Санта-Роса, штат Каліфорнія, двоє помічників шерифа застрелили підлітка, в руках якого був іграшковий автомат. Поліцейські сприйняли іграшку за справжню зброю, передає Russia Today з посиланням на Associated Press. При цьому невідомо, чи «цілився» хлопчик у співробітників поліції, чи ні.

Побачивши на вулиці підлітка з автоматом, співробітники правопорядку вимагали від нього кинути зброю на землю. Проте ці вимоги виконані не були. Тоді поліцейські відкрили вогонь. Від отриманих поранень 13-річний Енді Лопес помер на місці. Вже після цього поліцейські розгледіли, що автомат Калашникова в його руках був пластмасовим.

Інцидент стався в другій половині дня, коли на вулиці було багато перехожих. Діти поверталися зі школи, а дорослі - з роботи. За словами батька загиблого хлопчика, його син ішов у гості до приятеля. Крім пластмасового автомата у нього за поясом був іграшковий пістолет.

Поліція Санта-Роси почала розслідування подію. Обидва офіцери тимчасово усунені від виконання своїх обов'язків.

На місце загибелі підлітка городяни приносять квіти і запалені свічки. За словами шкільних приятелів і сусідів, Енді Лопес був чуйним і товариським хлопчиком і старанним учнем.

Як повідомлялося, за останні роки кількість масових розстрілів у США потроїлася.