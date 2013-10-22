Кількість масових розстрілів у США потроїлася

Генеральний прокурор США Ерік Холдер заявив у понеділок, що середня кількість випадків масового розстрілу в країні збільшилася втричі за останні кілька років, повідомляє РІА Новини.

У період з 2000 по 2008 рік у США відбувалося в середньому п'ять випадків масового розстрілу на рік. За словами Холдера, відтоді цей показник збільшився майже втричі. За перші 10 місяців 2013 зафіксовано вже 12 подібних інцидентів. Такі дані генеральний прокурор навів, виступаючи на щорічній Міжнародній конференції начальників поліції (International Association of Chiefs of Police).

Останнім з подібних випадків стала стрілянина в школі в штаті Невада, яка сталася в понеділок. За даними агентства Рейтер, 12-річний учень школи застрелив вчителя математики і поранив двох своїх однокласників, після чого застрелився.

За даними міністерства юстиції, які наводить агентство, в період з 2000 по 2008 рік жертвами масових розстрілів у США стали 207 осіб, 404 постраждали в цих інцидентах. У період з 2009 по 2012 рік в аналогічних інцидентах було вбито 145 людей і поранено 324.