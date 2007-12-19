ВР відмовилася оголосити перерву до вівторка

Верховна Рада України відмовилася оголосити перерву у своїй роботі до вівторка, 25 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" відповідну пропозицію проголосували лише 126 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

На сьогоднішньому пленарному засіданні пропонувалося прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень 14 народних депутатів, які ввійшли до складу Кабміну.

Після цього в роботі ВР мала бути оголошена перерва до вівторка з тим, щоб до цього часу Центральна виборча комісія мала змогу зареєструвати нових народних депутатів. Передбачалося, що у вівторок робота парламенту мала розпочатися з приведення до присяги нових депутатів з тим, щоб Верховна Рада мала змогу конструктивно працювати і у складі коаліції були всі 227 депутатів.