Двоє з ”Нашої України” не підписали коаліцію

Зібрано 240 підписів під угодою про створення парламентської коаліції, повідомив журналістам представник фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, поки свої підписи не поставили члени фракції “Наша Україна” Руслана ЛИЖИЧКО, яка перебуває за кордоном, і Геннадій УДОВЕНКО, який сьогодні відзначає своє 75-річчя.

М.ПОЖИВАНОВ також повідомив, що поки «Наша Україна» не обговорювала конкретні прізвища кандидатур на посади, які за квотою відведені «Нашій Україні».