В Росії створили телепередачу про те, як жахливо жити в Україні (відео)

На телеканалі "Росія 24" стартував проект "Развод по-украински", присвячений наслідкам підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це повідомляє телеканал ТВі.

Відео першої програми циклу тривалістю майже 6 хвилин, розміщене в мережі YouTube, починається словами: "Депресивна економіка, упущена модернізація і промисловий спад – якщо взяти і на секунду, як би фотоапаратом, зафіксувати поточний стан економіки України, то саме ці слова якнайкраще зможуть передати всю картину".

Російська передача змальовує Україну як надзвичайно бідну країну на межі дефолту. Чемпіонат Євро-2012 характеризується як чорна фінансова пляма. При цьому ведуча програми жартома говорить, що дефіцит українського бюджету могли би покрити найбагатші люди планети, наприклад, Сільвіо Берлусконі. З іншого боку, грошей Біла Гейтса вистачило би на ремонт українських доріг.

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"Місяць залишається до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі, на якому Україна може підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Як розвиватиметься українська економіка і з ким – Москвою чи Брюсселем – Київ продовжуватиме стратегічну співпрацю?" – анонсується в програмі.

"З понеділка по п'ятницю в рамках проекту – спеціальні репортажі й аналітичні матеріали, а також ексклюзивні інтерв'ю з політиками та провідними експертами", – обіцяють автори програми.