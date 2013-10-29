У МЗС України вважають безпідставними "катастрофічні сценарії" Глазьєва
У Міністерстві закордонних справ України називають безпідставними заяви радника президента РФ Сергія Глазьєва щодо розвитку українсько-російських відносин після підписання Україною договору про асоціацію з ЄС
Зокрема, це стосується порушення нашою державою договору про дружбу і співробітництво з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
“Заяви не мають сенсу, оскільки Україна жодним чином не порушує цей договір, в якому не сказано нічого з того про що говорить пан Глазьєв””, - сказав Перебийніс.
Міністр зазначив, що МЗС України дивують наполегливі спроби Глазьєва нав'язати громадянам України і Росії якісь катастрофічні і мабуть його власні сценарії розвитку українсько-російських відносин.
“Я б назвав його найбільшим песимістом розвитку українсько-російських відносин. Заяви, які ми чуємо від російського керівництва, не збігаються з тим, що говорить пан Глазьєв”, - сказав Перебийніс.
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Він порадив спокійніше реагувати на заяви Глазьєва, оскільки його аргументи і наведена статистика не відповідають дійсності.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, радник Президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Глазьєв заявив, що Україна порушує Договір про дружбу з РФ, збираючись підписати Угоду з ЄС про асоціацію.
«Згідно зі статтею 13 нашого Договору про дружбу з Україною, ми зобов'язалися зближувати наше законодавство, прагнути створити ЄЕП. Угода про асоціацію закриває таку можливість. Тобто, українське керівництво порушує базовий Договір про дружбу з Росією, на якому будується весь фундамент наших двосторонніх відносин», - сказав Глазьєв.
Він також вважає, що Україна, згідно з Угодою про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД, мала поінформувати держави, які беруть у ній участь.