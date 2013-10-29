Азаров сподівається досягти компромісу з МВФ для залучення нового кредиту

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Микола Азаров під час заключної зустрічі з місією фонду.

Місія МВФ прибула в Україну 17 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади макропоказники на 2014 рік і нову програму співпраці, повідомляє РІА Новости.

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"В цілому я оптимістично розцінюю хід ваших консультацій, і я думаю, що компроміс можливий, і ми зацікавлені в цьому", - сказав Азаров, слова якого наводить прес-служба кабінету міністрів.

"Ми завжди розглядали співпрацю з МВФ як важливий елемент нашої економічної політики. Особливо важливо це зараз, напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС", - додав Азаров.

Україна сподівається на нову програму співпраці з МВФ і розраховує залучити фінансування в розмірі близько 15 мільярдів доларів. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, розпочатої в 2010 році, закінчився в грудні 2012 року. Для відновлення співпраці з Україною фонд наполягає на підвищенні цін на газ для населення, українська влада відмовляється йти на це. Представники МВФ також радять українському уряду скоротити фіскальний дефіцит, дефіцит рахунку поточних операцій і зробити гнучким курс національної валюти.