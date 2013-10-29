Азаров заявив, що проект держбюджету з'явиться у Раді наприкінці листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу 29 жовтня заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Я думаю, що наприкінці листопада ми представимо збалансований бюджет у Верховну Раду», - сказав він.

Прем‘єр зазначив, що на сьогодні питання формування бюджету наступного року обговорюється з Міжнародним валютним фондом. Азаров також повідомив, що сьогодні має намір провести зустріч з робочою місією МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, проте голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернув Кабінету міністрів проект бюджету-2014 на доопрацювання.

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20 вересня на Годині уряду у Верховній Раді перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський заявив, що Кабінет міністрів не може остаточно сформувати бюджет на 2014 рік, зокрема його дохідну і видаткову частини, у зв'язку з ухваленням Верховною Радою нових законів, які, з одного боку, збільшують доходи, а з другого – потребують додаткового фінансування з бюджету.

За інформацією Міністерства фінансів, проект закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», схвалений на засіданні Кабміну 11 вересня, передбачає на 2014 рік зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), державний борг у 32,4% вд ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% від ВВП

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн – близько 30% від ВВП. Разом з тим, опитані УНІАН експерти прогнозують, що зростання державного боргу за підсумками року досягне 40% від ВВП.