МВФ рекомендує відкласти зниження ставок ПДВ та податку на прибуток

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відкласти впровадження норм Податкового кодексу, що передбачають зниження з 1 січня 2014 року ставок податку на додану вартість до 17% з 20% і податку на прибуток до 16% з 19%. Про це заявив глава місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв під час зустрічі з керівництвом і членами Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Глава місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв і представник МВФ в Україні Жером Ваше вважають за необхідне перенести заплановане на 2014 рік зниження ставок ПДВ і податку на прибуток», - говориться в повідомленні прес-служби.

В повідомленні також наголошується, що керівник комітету, народний депутат України Віталій Хомутиннік пообіцяв розглянути можливість виконання такої рекомендації у разі, якщо вона буде оформлена у вигляді законопроекту і передана від імені Кабінету міністрів до парламенту.

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На думку Хомутинніка, комітет готовий розглянути доводи уряду з урахуванням складності прогнозування дохідної частини в проекті державного бюджету на 2014 рік. «Хомутиннік не виключив, що подібний законопроект може одержати підтримку більшості депутатів», - відзначили у прес-службі комітету.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили питання відшкодування ПДВ в Україні, використання казначейських векселів і можливе підвищення ставок акцизів.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ прибула до України 17 жовтня, як і планувалося раніше. Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяють доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Ключові умови відновлення кредитування представники МВФ висловлювали неодноразово, і на сьогоднішній день вони залишаються такими самими: скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського сектора в частині гнучкості валютного курсу і енергетичного сектора в частині підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня.

Разом з тим, в інтерв'ю агентству Reuters у середині жовтня міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що Україна може відкласти зниження ставок податку на додану вартість з 1 січня 2014 року з 20% до 17% і податку на прибуток з 19% до 16% через нестабільність економічної ситуації в країні та в рамках виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

Україна в 2014 році має виплатити Міжнародному валютному фонду, а також як платежі за суверенними борговими облігаціями близько 8 млрд дол., що стане останнім піковим навантаженням на бюджет найближчими роками.