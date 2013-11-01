Асоціація з Україною - наймасштабніша угода ЄС з країною, яка не є в Євросоюзі

Про це заявив колишній голова Генерального директорату з питань розширення в Єврокомісії Майкл Лі. Цього тижня він відвідав Львів.

Лі більше 30 років займався питаннями євроінтеграції у Комісії, вів переговори з прийняття Чехії в Європейський Союз, пише Gazeta.ua.

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"Думаю, через 10 років ми побачимо процес зближення України та ЄС. Чи призведе це до членства? Поки можу сказати точно, що зараз це питання навіть не стоїть. Тому що в Євросоюзі криза. Поки не йде мова про приєднання додаткових країн. Але за 10 років ще кілька країн приєднаються до ЄС і ми будемо бачити понад 30 членів. Можливо, приєднаються Сербія, Чорногорія і Косово.

Інші країни в Західних Балканах, які бажали би приєднатися до Євросоюзу, мабуть, будуть рухатися повільніше. Боснія і Герцоговина, Албанія, Македонія. В цих країн є певні труднощі. Але, мабуть, упродовж 10-15 років вони подолають ці труднощі і, таким чином, членство в ЄС буде сягати 35 країн."

Також експерт припускає, що за 10 років Польща, Швеція і ще 1-2 країни почнуть використовувати валюту євро. Бо вона зберігає свої позиції, незважаючи на кризи в Європі.

"Реформи, які необхідно здійснити найближчим часом в Україні – це реформи пенсії та міграції. Якщо буде все менше і менше молодих людей, то потрібна робоча сила. Цю силу можна отримати тільки шляхом міграції. Для зони Євросоюзу це означає, що якщо ви живете в одній країні ЄС, маєте право на роботу в іншій країні Єврозони."