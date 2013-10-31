Листопад 2013-го - найоптимальніший строк для підписання Асоціації з ЄС - Кожара

Про це сказав в інтерв`ю газеті “Урядовий кур’єр» міністр закордонних справ Леонід Кожара.

Він висловив сподівання, що Угоду про асоціацію між Україною та ЄС “буде підписано, як і заплановано, під час Вільнюського саміту «Східного партнерства». За його словами, нині можна констатувати істотний прогрес у модернізації законодавства про вибори, реформування системи правосуддя, посилення боротьби з корупцією.

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На запитання “ Чи залишаються ще принципові питання, через які сподівання на Вільнюс можуть не справдитися?” Кожара відповів: “Ми виходимо з того, що укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сприятиме подальшому утвердженню в нашій державі європейських цивілізаційних цінностей та стандартів права, належного врядування, боротьби з корупцією, поваги до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, поваги до принципів суверенітету й територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності, сповідування принципів вільної ринкової економіки, протидії різним формам транснаціональної організованої злочинності, сприяння сталому розвитку тощо”.

“Вважаємо, що Україна забезпечила суттєвий прогрес у реалізації наших спільних зі стороною ЄС домовленостей, досягнутих у ході лютневого саміту Україна-ЄС”. При цьому висловив упевненість, що протягом місяця, що залишається до саміту, “цей прогрес буде додатково закріплений, зокрема, в таких питаннях, як розгляд Верховною Радою України законопроектів про прокуратуру, вибори, а також у діяльності Моніторингової місії Європейського парламенту на чолі з колишніми президентами Петом Коксом та Александром Кваснєвським”.