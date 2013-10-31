Кокс і Квасневський провели зустріч із Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, у медзакладі члени Моніторингової місії провели трохи більше години — кортеж Кокса та Кваснєвського виїхав з прохідної ЦКЛ “Укрзалізниці” о 17.04. Кокс і Квасневський не прокоментували свій візит журналістам.

Читайте також: Азаров обговорив із Кваснєвським та Коксом виконання умов для асоціації з ЄС

Прихильники Тимошенко, які в цей час перебували перед прохідною лікарні, супроводжували кортеж скандуванням “Юлі - волю!”.