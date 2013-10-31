Кокс і Квасневський провели зустріч із Тимошенко
17:09, 31 жовтня 2013Політика
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Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський у Центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” в Харкові провели зустріч з екс-прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Керівники місії Європарламенту не коментували візит
Як передає кореспондент УНІАН, у медзакладі члени Моніторингової місії провели трохи більше години — кортеж Кокса та Кваснєвського виїхав з прохідної ЦКЛ “Укрзалізниці” о 17.04. Кокс і Квасневський не прокоментували свій візит журналістам.
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Прихильники Тимошенко, які в цей час перебували перед прохідною лікарні, супроводжували кортеж скандуванням “Юлі - волю!”.
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