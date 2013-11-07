Кокс і Кваснєвський дали Україні менше тижня на прийняття законів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник голови ВР Руслан Кошулинський.

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За його словами, місія, по суті, визначила терміни для ухвалення рішень, які необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

“Сьогодні це практично вівторок-середа, остаточні дні для ухвалення цих трьох основних пакетних законопроектів (йдеться про законопроект про прокуратуру, законопроект про внесення змін до виборчого законодавства та щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном — УНІАН)”, - підкреслив він.

Кошулинський зауважив, що консультації керівництва ВР і фракцій з місією продовжуються, “з огляду на те, що ні більшість самостійно, ні опозиція ухвалити ці рішення не можуть”.