Квасьнєвський і Кокс провели зустріч з Януковичем
14:50, 07 листопада 2013Політика
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Представники місії Європарламенту Олександр Квасьнєвський та Пет Кокс провели зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.
Місія Квасьнєвського і Коксп приїхала в Україну вже 25-й раз
Як передає кореспондент УНІАН, на виході з Адміністрації Президента Квасьнєвський і Кокс відмовились від будь-яких коментарів.
Єдина відповідь, яку вдалося почути журналістам на своє запитання від Квасьнєвського, це те, що він у складі місії вже 25-й раз відвідує Україну.
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Як повідомляв УНІАН, під час минулого візиту місія Європарламенту Пета Кокса і Александра Квасьнєвського заявила, що на базі законопроекту народного депутата Анжеліки Лабунської треба шукати необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном.
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