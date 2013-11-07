Квасьнєвський і Кокс провели зустріч з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, на виході з Адміністрації Президента Квасьнєвський і Кокс відмовились від будь-яких коментарів.

Єдина відповідь, яку вдалося почути журналістам на своє запитання від Квасьнєвського, це те, що він у складі місії вже 25-й раз відвідує Україну.

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Як повідомляв УНІАН, під час минулого візиту місія Європарламенту Пета Кокса і Александра Квасьнєвського заявила, що на базі законопроекту народного депутата Анжеліки Лабунської треба шукати необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном.