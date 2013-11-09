Азаров заявив, що головна проблема - домовитися з Росією у сфері торгівлі

Питання відновлення нормальних торговельно-економічних відносини з Російською Федерацією є надзвичайно важливим для України, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи на конференції Донецької обласної Партії регіонів

Він нагадав, що Росія «наш стратегічний партнер». Сьогодні, коли Україна має намір підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом «побоюється» за свій ринок.

«Росія виставляє нам умови: якщо через ваші відкриті ринки потік товарів піде на наш ринок, то ми нестимемо втрати, і будемо змушені відгороджуватися», - сказав Азаров.

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Він додав: «Тому для нас зараз насправді ключова проблема — це домовитися з Росією».

Прем'єр-міністр відзначив, що Україна за поточних 10 місяців цього року «втратила 25% товарообороту з Росією». Тому він заявив: «Ми не маємо права і не можемо в таких умовах не розв‘язати цю проблему, бо від цього залежать робочі місця, зарплата, пенсії десятків тисяч наших людей, а по суті всієї країни».

Азаров сказав, що зараз завершується рік і формується бюджет на 2014 рік. І тому розв‘язання цієї проблеми має бути першорядним, бо «понад 30% нашого товарообороту — це товарооборот з Росією».

«Зниження на 25% товарообороту ми дуже серйозно і чутливо відчуваємо... Президент і уряд сьогодні докладають всіх зусиль, аби знайти розв‘язання цієї проблеми», - підсумував прем'єр-міністр.