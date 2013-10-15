Медведєв не бачить вигоди для України від угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«На питання, чому Україна підписує угоду про асоційоване членство, моя відповідь: я не знаю. Вигод особливо я не бачу», - сказав Медведєв.

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Він припустив, що керівництву України видніше і потрібний час, щоб подивитися, що відбуватиметься далі.

Російський прем'єр зазначиив, що РФ і ЄС володіють величезним у 400 млрд дол. торговим оборотом, але між ними немає ніякої угоди про асоціацію.

«Вона нам не потрібна, і без цього все нормально розвивається. Вибір завжди за самою країною. Найголовніше, щоб ця форма не гальмувала реальний розвиток економічних процесів і сприяла інтеграції», - сказав Медведєв.

При цьому він наголосив, що після підписання угоди з ЄС Україні буде дуже важко вступити до Митного союзу, якщо вона того захоче. «Я думаю, що шанси в цьому випадку, якщо говорити про повноцінне, а не асоційоване членство, практично нульові», - сказав Медведєв.

Він вкотре заявив, що Росія готова розглядати будь-які форми співпраці, але виступає за те, щоб всі члени Митного союзу мали однаковий набір прав і обов'язків. «Угода за формулою Росія, Казахстан, Білорусь плюс Україна або якась інша країна нас не влаштовує тому, що ми хочемо створити повноцінний Євразійський економічний союз, а не якесь аморфне об'єднання», - сказав прем'єр-міністр РФ.

Як повідомляв УНІАН, Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна планує підписати на листопадовому саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Останнім часом керівництво Росії не раз заявляло, що після набуття чинності угоди про асоціацію з Європейським Союзом в частині зони вільної торгівлі скасує режим вільної торгівлі з Україною, встановлений договором про ЗВТ у рамках СНД.