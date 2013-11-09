Янукович обговорить з Путіним питання відносин України і РФ напередодні Вільнюського саміту

Сьогодні Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації, під час якого проведе зустріч з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

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«Сторони обговорять питання торговельно-економічних відносин України та Росії напередодні Саміту «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, остання зустріч Володимира Путіна і Віктора Януковича пройшла 27 жовтня у Сочі і була неформальною.

Президенти продовжили обговорення тем, які були на порядку денному недавніх самітів, що пройшли в Мінську.

Саміт країн СНД пройшов у Мінську 25 жовтня. Лідери СНД обговорили питання протидії злочинності на просторі Співдружності, поглиблення економічних зв'язків і підготовку до святкування 70-річчя Перемоги.