«Тіньовики» прийшли до Януковича попити кави

У столичному кінотеатрі «Зоряний» проходить засідання опозиційного уряду під головуванням лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання прибули екс-міністр економіки Анатолій КІНАХ, екс-міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ, екс-міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, колишній перший віце-прем`єр Микола АЗАРОВ, екс-віце-прем`єр Олександр КУЗЬМУК, екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ і колишній віце-прем`єр Віктор СЛАУТА.

Водночас, ніхто з тих, хто прийшли на засідання, не уточнив кола питань, що їх планується розглянути на першому засіданні «тіньового» уряду. Зокрема, В.СЛАУТА повідомив журналістам, що прийшов «випити кави», але не уточнив, хто його запросив.