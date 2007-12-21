Ющенко перетрусив склад РНБО (доповнено)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони колишніх першого віце-прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА, міністра оборонии Анатолія ГРИЦЕНКА, секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА, міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це йдеться у відповідному указі Президента, текст якого оприлюднено на його офіційному сайті.

Разом з тим, Президент увів до складу РНБО нових міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА та прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Також ЮЩЕНКО звільнив Юрія ПРОДАНА з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Про це йдеться в Указі глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Президент призначив Ю.ПРОДАНА заступником секретаря РНБО 4 липня 2007 року.

18 грудня парламент призначив Ю.ПРОДАНА міністром палива та енергетики України.