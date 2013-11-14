Обама наказав переглянути свою ключову реформу

Президент повідомив, що громадянам буде дозволено зберегти медичну страховку, навіть якщо пропоновані послуги не відповідатимуть раніше схваленим стандартам. Раніше страхові компанії повинні були анулювати такі поліси. З введенням нових правил тисячі американців виявили, що їхня страховка припинить дію з 1 січня 2014 року, повідомляє РІА Новости.

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Обама також вибачився за труднощі в роботі сайту healthcare.gov, який повинен був грати роль електронної біржі і підвищувати конкуренцію між страховими компаніями. Лише трохи більше 100 тисяч людей придбали поліси на електронних біржах з моменту їх відкриття 1 жовтня, і лише 27 тисяч людей з цього числа отримали страховку через флагманський сайт, що обійшовся уряду в сотні мільйонів доларів. За словами Обам , він не знав про проблеми з роботою сайту до того, як він почав функціонувати.

"Ми продовжимо розчищати завали, поки не зробимо роботу", - сказав Обама, який опинився під вогнем критики обох партій в конгресі через проблеми з реалізацією реформи.