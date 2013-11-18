Рада ЄС не ухвалила рішення щодо асоціації з Україною

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС не ухвалила рішення по Україні, однак залишила "відкритими двері" для Києва, якщо він виконає умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ головуючої у Євросоюзі Литви Лінас Лінкявічус.

Він сказав: "Я гадаю, що це було передбачувано, що ми не приймемо жодного рішення, як я про це сказав до початку засідання. Я можу підтвердити, що жодного рішення не було ухвалено. Я вірю, що це добре, тому що також немає негативного рішення. Двері залишаються відкритими".

Водночас Лінкявічус констатував, що українці "мають виконати необхідні умови, і вони це обіцяли зробити".

"Побачимо, можливо, Верховна Рада завтра буде результативною, що дуже допомогло б - нам потрібен рух. Відклавши емоції, оцінивши ситуацію об'єктивно, якою мірою було виконано умови, ми зможемо ухвалити рішення - не сьогодні, як я сказав, але я не виключив би, що ми повернемося до цього питання", - сказав литовський міністр.

"Це може відбутися будь-якого дня, навіть в останній момент - у Вільнюсі. Все залежатиме від ситуації в Україні, - пояснив Лінкявічус. - Ці 10 днів до саміту будуть вирішальними".

Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відмовився на брифінгу сказати, чи має Угода про асоціацію шанс на підписання у Вільнюсі. "У ці дні, що залишаються, я не хотів би спекулювати, коли буде підписано угоду", - зазначив він.

Як відомо, раніше планувалося, що на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ буде остаточно вирішено, чи підписувати Угоду про асоціацію з Україною на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада. Проте минулого тижня керівництво Європарламенту подовжило роботу місії Пета Кокса та Александра Кваснєвського до самого саміту.