Депутати не підтримали порядок денний на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало лише 195 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.

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Після голосування голова ВР Володимир Рибак висловив думку, що оскільки депутати не проголосували за це питання, то вони не хочуть розглядати законопроекти стосовно лікування ув'язнених за кордоном, зокрема екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.