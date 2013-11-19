Ранкове засідання ВР почалося з хвилини мовчання

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив ранкове засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, спікер нагадав про авіакатастрофу, яка сталася в Казані 17 листопада. У цій авіакатастрофі загинула одна українка. Тож депутати вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Читайте також: Штефан Фюле прибув до Верховної Ради (відео) Рибак також зазначив, що парламент має дати доручення центральним органам державної влади, аби вони перевірили стан дотримання вимог щодо безпеки польотів пасажирських літаків.

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