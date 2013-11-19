Сьогодні Рада розгляне законопроекти "про Тимошенко"

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному законопроекти позафракційних депутатів Анжеліки Лабунської, Сергія Міщенка, Володимира Купчака та спільний опозиційний законопроект “Про заборону вибіркового правосуддя та зняття перешкод до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державними членами”.

Також сьогоднішнім порядком денним засідання передбачено розгляд законопроекту про заборону фінансових пірамід в Україні; проекту постанови про утворення ТСК щодо розслідування зупинки роботи держреєстрів; питання призначення окремих позачергових виборів; проекти постанов про зміни і встановлення меж міст Ялта та Феодосії.

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Також ВР розгляне законопроект про ратифікацію Фінансової угоди (проект “Реабілітація гідроелектростанцій”) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Серед іншого ВР розгляне проекти постанов щодо впровадження мораторію на закриття навчальних закладів.

ВР також розгляне проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від КПУ Михайла Герасимчука.

Як повідомляв УНІАН, 66-річний Герасимчук 7 листопада помер у лікарні «Феофанія», де проходив курс лікування від раку легенів.