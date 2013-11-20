Група з питання законопроекту про лікування в'язнів не поновлюватиме роботу сьогодні
18:52, 20 листопада 2013Політика
453 0
Коли група знову запрацює - невідомо.
Сьогодні засідання робочої групи щодо розробки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам голова робочої групи Геннадій Васильєв.
На запитання журналістів після завершення роботи комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, коли відбудеться засідання робочої групи, Васильєв відповів: “Завтра повідомимо”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в засіданні робочої групи було оголошено перерву до завершення засідання комітету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter