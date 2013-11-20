Група з питання законопроекту про лікування в'язнів не поновлюватиме роботу сьогодні

Сьогодні засідання робочої групи щодо розробки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам голова робочої групи Геннадій Васильєв.

На запитання журналістів після завершення роботи комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, коли відбудеться засідання робочої групи, Васильєв відповів: “Завтра повідомимо”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в засіданні робочої групи було оголошено перерву до завершення засідання комітету.