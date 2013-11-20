Кокс і Квасневський залишили ВР, в засіданні робочої групи перерва

Оголошено перерву в засіданні парламентської робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на невизначений термін.

Представники фракції Партії регіонів, які входять до складу робочої групи, наполягали на перерві, оскільки о 15.00 у цьому ж приміщенні має розпочатися засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Голова цього комітету Андрій Кожем'якін запропонував голові робочої групи Геннадію Васильєву, який є членом комітету, перенести засідання комітету з тим, щоб продовжити засідання робочої групи. Проте представники фракції Партії регіонів з цим не погодилися.

У засіданні робочої групи оголошено перерву до завершення засідання комітету ВР.

Як відомо, сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності має бути розглянуто питання підготовки законопроекту про прокуратуру до другого читання та ряд інших питань.

Народний депутат Ірина Луценко (фракція “Батьківщина”) заявила, що вся ця ситуація свідчить про те, що представники Партії регіонів намагаються затягнути підготовку законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Кокс і Квасневський покинули Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, вони брали участь в засіданні робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Вони не відповіли на жодне запитання журналістів з приводу того, чи повернуться вони ще сьогодні на засідання робочої групи, чи бачать вони прогрес у вирішенні питання щодо можливості лікування Тимошенко за кордоном.