РФ може стати власником стратегічних об'єктів української економіки – голова МЗС Швеції

Про це він сказав в Інституті Брукінгса в США, де близько 100 осіб зібралися на конференцію щодо Східного партнерства, передає "Українська правда".

"Ми залишаємо наші двері відкритими для України. Але це рішення України - чи входити у ці двері", - прокоментував він рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Більдт прогнозує, що президент України Віктор Янукович отримає гроші від Росії на спеціальних умовах: "Росія може стати власником стратегічних об'єктів української економіки".

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Голова МЗС Швеції вважає, що відмова України від асоціації зупинить модернізацію України.

Він висловив побоювання, що після рішення Януковича "Україна йде не на схід і не на захід, а вниз. Через проблеми в економіці".

Водночас посол Польщі в США Річард Шепф заявив, що "кожен наступний раз, коли (член місії Європарламенту в Україні) Квасьнєвський приїздив у США, він був дедалі більш занепокоєним".

"Бо здавалося, що Янукович був під тиском тих у своєму оточенні, хто мав особистий конфлікт з Тимошенко", - заявив Шепф.

Чарльз Грант, директор Центру європейських реформ заявив: "Українські бізнес-еліти не готові до Угоди про асоціацію. Вони втрачають в короткостроковій перспективі. Якби я був українським олігархом, я би сказав Януковичу: не підписуй!".

А Томас Беггер, керівник підрозділу політичного планування МЗС Німеччини у свою чергу закликав: "Давайте тримати двері відкритими для України".

Як відомо, в четвер уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

Парламент у четвер відхилив всі 6 законопроектів щодо виїзду ув'язнених для лікування за кордон.

21 листопада ввечері місія Європарламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та Олександра Квасьнєвського висловили глибоке розчарування рішенням уряду України відкласти підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і закликали президента Януковича дотриматися своїх обіцянок щодо закону про лікування ув'язнених.

У ніч на 22 листопада на Майдані Незалежності в Києві зібралося від 1000 до 2000 людей, щоб висловити невдоволення рішенням уряду про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.