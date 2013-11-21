Кокс та Квасневський закликали Януковича довести розпочате до кінця

Місія Європарламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та Олександра Квасьнєвського висловили глибоке розчарування рішенням уряду України відкласти підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це йдеться у їхній заяві, яка є в розпорядженні "Української правди".

"Наприкінці 27-го візиту нашої місії до України ми висловлюємо наше глибоке розчарування одностороннім рішенням українського уряду відкласти підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - сказано в документі.

"Ми беремо до відома зауваження Прем'єр-міністра про напружений стан економіки і тиск з боку Росії, що різко збільшився в останні тижні", - йдеться в заяві місії ЄП.

"Ми вітаємо ухвалення сьогодні у Верховній Раді поправок до закону про парламентські вибори", - заявили Кокс та Квасьнєвський.

"Зважаючи на твердження президента Януковича, зроблене сьогодні в другій половині дня у Відні, про продовження руху шляхом європейської інтеграції, ми закликаємо президента підкреслити це зобов'язання, виконавши свої обіцянки щодо реформування прокуратури і щодо ухвалення закону про лікування засуджених осіб за кордоном", - додали вони.

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"Ми вважаємо, що євроінтеграційні реформи на сьогоднішній день можуть найкращим чином сприяти модернізації України за умови їх повної реалізації", - сказано у заяві.

"У цій складній ситуації ми вважаємо, що народ України повинен отримати запевнення від керівників ЄС, що двері до європейських надій і прагнень України не будуть зачинені", - йдеться в документі.

"Ми рекомендуємо Євросоюзу і зокрема Президенту Шульцу та Європейському Парламенту як ініціаторам цієї місії, виходячи з обов’язку дотримуватися обережності, активно пильнувати умови утримання та поводження з пані Тимошенко. Конкретні заходи повинні бути прийняті для забезпечення цього", - сказано у заяві.

"Євросоюз доклав величезних зусиль для співпраці з Україною протягом останніх 18 місяців, не в останню чергу за допомогою цієї місії", - заявили Кокс та Квасьнєвський.

"Тайм-аут, щодо якого прийнято рішення українською владою, не позбавлений очевидних серйозних ризиків і швидше за все триватиме досить довго, а процес, якщо і коли відновиться, матиме ускладнення через рішення, прийняте сьогодні", - додали вони.

"Місія має намір завтра вранці повернутися до Верховної Ради, а потім вирушить до Харкова, щоб зустрітися з пані Тимошенко", - сказано у заяві.