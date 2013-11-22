Кваснєвський: Уряд без узгодження з президентом жодного рішення не ухвалив би

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Квасневський сказав в інтерв’ю інформаційному агентству Польського радіо IAR.

"Це країна, де позиція Президента сильна, я переконаний, що уряд без узгодження з Президентом Януковичем жодного рішення не ухвалив би", - сказав він.

Квасневський вкотре висловив думку, що Україна вирішила не підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді цього року через сильний тиск Російської Федерації та складну економічну ситуацію. За його словами, власне, так пояснював рішення уряду прем’єр Микола Азаров.

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Квасневський висловив жаль, що Угода про асоціацію України з ЄС не буде підписана у Вільнюсі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Того ж дня у Відні Президент України Янукович заявив, що Україна продовжує шлях на євроінтеграцію.