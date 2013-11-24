У Дніпропетровську організовано безстроковий Євромайдан

Про це УНІАН повідомив представник місцевого оргкомітету акції «Я обираю ЄС» Микита Проданець.

За його словами, після акції на підтримку підписання Україною Угоди щодо асоціації з Європейським Союзом, в якій сьогодні вдень взяли участь понад 300 жителів обласного центру, на плоші триває збір підписів «за євроінтеграцію».

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Також на Європейській площі розгорнуто банер «Президенту - імпічмент», розвішано плакати «Наше майбутнє - Європа», «Вперед, до Брюсселя!», «Геть від деспотичної Москви!» тощо.

На Євромайдані майорять прапор ЄС та Державний прапор України.

За словами Проданця, у понеділок тут планується встановити намети без партійної символіки, а вночі на Євромайдані чергуватимуть активісти громадських організацій.

«Під час акції сьогодні ми зібрали понад 8 тис грн пожертв, за які купимо намети», - повідомив Проданець.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд ухвалив рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Після цього у багатьох містах розпочалися акції протесту.