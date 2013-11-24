Сумський Євромайдан обіцяє стати безстроковим

У Сумах Євромайдан, зібравши сьогодні понад 600 людей, вимагав продовження євроінтеграційних процесів та обіцяє стати безстроковим.

Як передає кореспондент УНІАН, віче «Україна - в Європі» відбувалося сьогодні на вулиці Соборній поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку завдяки громадським національно-патріотичним організаціям - «Конгрес української інтелігенції», «Просвіта» та іншим.

Присутні не використали жодної символіки, окрім державного прапора і прапора ЄС. Крім того, учасники акції тримали прапори Великої Британії та Польщі.

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Місцеві опозиційні політики та громадські діячі, виступаючи під час акції, сходилися на думці, що одна людина не може вирішувати долю усієї країни: промовці закликали до підписання угоди про Асоціацію з ЄС, відставку президента та Кабінету міністрів, відсторонення від влади і заборони Партії регіонів. Також звучали антиросійські гасла.

Учасники заявили про безстрокове проведення акції до виконання президентом та урядом євроінтеграційних зобов’язань України.

Загалом у Сумах відбулося вже три акції на підтримку євроінтеграції України – 22, 23 і 24 листопада: ввечері у два попередні дні опозиційні сили збирали мітинги на площі Незалежності біля адмінбудівлі місцевої влади. На першому з них виступав і міський голова Сум Геннадій Мінаєв.

Також значна частина активістів виїжджала із Сум у Київ для участі в мітингу на Єврпейській площі.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд ухвалив рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Після цього у багатьох містах розпочалися акції протесту.

На Сумщині в селі Самотоївка Краснопільського району, розташованому поруч з українсько-російським кордоном, на вимогу молоді 23 листопада над будівлею сільради підняли прапор Євросоюзу.

Раніше Сумською міськрадою вперше в Україні було прийняте рішення про використання в обласному центрі нарівні з Державним прапором України прапора ЄС.