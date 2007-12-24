Тимошенко хоче змінити Костусєва, щоб АМК був гіршим за прокуратуру в сотні разів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за зміну керівництва Антимонопольного комітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора в Донецьку на зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

"Потрібно в парламенті змінити керівника Антимонопольного комітету", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, "в будь-якій країні Європи Антимонопольний комітет – це гірше за прокуратуру в сотні разів". "Там діють такі закони, що монополісти залишаються без доходів, без прибутку, без підприємств", - зазначила вона.

"А у нас Антимонопольний комітет – це невід`ємна частина самих монополій. Він добре проплачений, нормально побудований, виконує все, що скажуть", - підкреслила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України очолює член Партії регіонів Олексій КОСТУСЄВ.