Тюремники не знають, чи Тимошенко справді голодує

Про це УНІАН повідомили у прес-службі установи

"У порядку інформування, нагадуємо, що стосовно Тимошенко Ю.В. не здійснюється відеонагляд, як це передбачено статтею 103 Кримінально-виконавчого кодексу України, а також відсутній постійний візуальний контроль з боку представника з числа персоналу ДПтС України, який здійснює охорону приміщення, де вона перебуває", - сказано в повідомленні.

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"У зв’язку з чим, неможливо підтвердити або спростувати відомості про відмову від вживання Тимошенко Ю.В. їжі. Раніше отримані нею продукти харчування залишаються у палаті пацієнтки", - заявили в ДПтС.

У той же час, за даними установи, лікарі ЦКЛ "Укрзалізниці", де лікується Тимошенко, вважають стан пацієнтки задовільним.

"Сьогодні вона проходила реабілітаційні процедури, призначені лікарями (фізичні вправи і лікувальний масаж). Наразі Тимошенко Ю.В. знаходиться під наглядом лікарів", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, 25 листопада 2013 року Тимошенко подала заяву, у якій повідомила, що відмовляється від їжі з вимогою до Президента України Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС.