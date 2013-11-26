До дня народження Тимошенко до неї пустять доньку

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.40 Євгенія Тимошенко зайшла на територію медзакладу. На короткому брифінгу вона висловила задоволення тим, що матиме змогу зустрітися із матір'ю. “Зараз нам начальник колонії оголосив, що можна зайти до мами. Я рада, що я зможу використати своє законне право на побачення з нею, особливо, в її день народження. Але два дні були просто так забрані в нас”, - сказала Євгенія Тимошенко.

З її слів стало зрозуміло, що вона очікує провести довгострокове побачення з екс-прем'єром. “Вже воно не буде довгостроковим, тому що два дні вже пройшли. Завтра я буду з нею, а потім мені треба виїжджати на Вільнюс, тому в нас буде один день”, - сказала донька Тимошенко.

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Євгенія Тимошенко зазначила, що завтра, 27 листопада, привітає маму з днем народження.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада через запровадження карантину були скасовані короткострокові побачення Тимошенко з Арсенієм Яценюком, подружжям Луценків, а також довгострокове - з донькою Євгенією.

Тоді ж ввечері стало відомо, що Тимошенко оголосила безстрокове голодування з вимогою до Президента України Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Сьогодні, 26 листопада, начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков повідомив, що екс-прем'єр-міністр сьогодні зможе зустрітися із своєю захисницею і донькою Євгенією Тимошенко.

Він зазначив, що Євгенія зможе прийти до матері не на довгострокове побачення, а як захисник.

“Незважаючи на те, що на сьогоднішній день розпорядження, про яке ми говорили вчора, не припинило свою дію, незважаючи на це, у порядку винятку їй буде надано можливість на зустріч з її захисником. В ролі захисника буде Тимошенко Євгенія”, - сказав Колпащіков.