До Тимошенко в лікарню приїхали донька та Власенко

До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харків прибули її донька Євгенія та її захисник Сергій Власенко.

Як передає кореспондент УНІАН, об 11.45 Тимошенко та Власенко зайшли на територію медзакладу.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи вдасться їм зустрітися з екс-прем'єром, Є.Тимошенко сказала: “Не знаємо, зараз подивимось”.

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За Власенком та Є.Тимошенко до лікарні зайшли із кошиками білих троянд народні депутати Арсен Аваков, Олександра Кужель та Людмила Денисова.

У ці хвилини мітинг з нагоди Дня народження Тимошенко продовжується.

Перед учасниками заходу по черзі виступають активісти з різних регіонів України.