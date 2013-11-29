В ЄНП кажуть, що "питання Тимошенко" залишається умовою асоціації ЄС з Україною

Про це він заявив сьогодні після зустрічі лідерів Східного партнерства, яку проводить ЄНП у Вільнюсі, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За його словами, вирішення питання засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко залишається необхідною умовою підписання Євросоюзом Угоди про асоціацію з Україною.

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"Двері ЄС для України залишаються відкритими, а критерії, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, незмінними. Це стосується і справи Тимошенко. Ми не можемо робити виключень для наших східних партнерів у тому, що стосується вибіркового правосуддя, верховенства права і прав людини", - сказав Саріуш-Вольський.

Нагадаємо, на цьому саміті у Вільнюсі планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однією з умов Євросоюзу для підписання Угоди про асоціацію з Україною була вимога звільнити Тимошенко і відправити її на лікування за кордон.

У четвер член моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс заявив у Вільнюсі, що на сьогодні підписання угоди про асоціацію вже не пов'язане з вирішенням питання про звільнення Тимошенко.

21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.