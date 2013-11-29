ЄС був готовий без умов підписати угоду з Україною - ЗМІ

Європейський Союз був готовий сьогодні підписати Угоду про асоціацію з Україною без виконання українською владою висунутих раніше умов, в тому числі, звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє кореспондент польського телеканалу TVN24 Рафал Потятковський з посиланням на свої джерела.

Журналіст заявив, що такий варіант вчора увечері запропонували Президенту України Віктору Януковичу глава Ради Євросоюзу Герман ван Ромпей та глава Єврокомосії Жозе Мануель Баррозу.

"Ромпей і Баррозу запропонували Януковичу підписати Угоду про асоціацію без попередніх умов сьогодні. Віктор Янукович не погодився", - сказав він у ефірі телеканалу.

"Не було мови про Юлію Тимошенко, не було мови ні про що інше", - наголосив журналіст.

Його співрозмовники на умовах анонімності сказали йому, що така позиція свідчить про те, що Президент України завдяки досягнутій раніше домовленості з Президентом Росії Володимиром Путіним їхав до Вільнюса з переконанням, що він не підпише цю угоду.

На тему: Німеччина поговорить з Росією щодо України - Меркель

Коментуючи цю інформацію, глава делегації Європейського парламенту Павел Коваль сказав кореспонденту УНІАН у Польщі, що нічого не чув про таку пропозицію, але не виключив, що вона дійсно могла бути озвучена. "Не знаю, але така тактика теж могла би бути використана", - сказав він.

Коваль також назвав причиною не підписання спільної декларації України з ЄС за підсумками сьогоднішнього саміту брак згоди європейської сторони на проведення трьохсторонніх консультацій щодо Угоди про асоціацію за участі росіян.

Водночас депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський назвав "пліткою" повідомлення про готовність ЄС підписати угоду з Україною без виконання раніше висунутих умов.

"Євросоюз нічого не хотів підписувати з Україною", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, представники Євросоюзу неодноразово називали вирішення питання Тимошенко однією з найголовніших умов для підписання Угоди про асоціацію з Україною, оскільки вважають її справу "символом вибіркового правосуддя", якому не місце в європейських державах, якою прагне стати Україна.

ЄС сподівався, що українська влада випустить Тимошенко на лікування за кордон до саміту "Східного партнерства", а також ухвалить новий закон про прокуратуру, чого, однак, не сталося.

На минулому тижні український уряд несподівано заявив, що призупиняє підготовку до підписання Угоди про асоціацію через недостатню фінансову підтримку України Європейським Союзом в умовах прогнозованого погіршення стану національної економіки, в тому числі, через підписання цього документу.

Сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію.